В Чечне отреагировали на новые обвинения СБУ в адрес Кадырова

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале прокомментировал новые обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в адрес главы республики Рамзана Кадырова.

Служба безопасности Украины накануне объявила о подозрении Кадырову по статье, связанной с военными преступлениями. В СБУ утверждают, что высказывания лидера Чечни якобы нарушают законы и обычаи ведения войны, закрепленные в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС).

По словам Дудаева, Кадыров и его роль в специальной военной операции (СВО) являются «костью в горле» для властей Украины.

«Это вас сильно нервирует, из-за этого вас бросает в дрожь, это не устраивает вас, это все и так ясно. Но главное хочу сказать, что Кадыров — это тот человек, который всегда отличался следующим: он всегда держал слово и обещания, данные им, даже своим врагам, даже террористам и экстремистам», — заявил министр.

Он отметил, что глава Чечни никогда не совершал преступления против Украины и ее граждан, всегда помогал «словом и делом» жителям этой страны.

В августе 2022 года Служба безопасности Украины также заявила о предъявлении обвинений в «военных преступлениях» Кадырову и его помощникам. Как утверждали в СБУ, против Кадырова были собраны «безоговорочные доказательства военных преступлений», к которым причастен сам глава Чечни, а также его бывший помощник, а ныне советник главы МЧС России Даниил Мартынов и командир тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона «Юг» Хусейн Межидов, участвовавших в спецоперации на Украине.

Ранее в Госдуме посоветовали Украине не провоцировать Кадырова.