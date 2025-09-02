На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чечне отреагировали на новые обвинения СБУ в адрес Кадырова

Министр Дудаев: роль Кадырова в СВО является костью в горле для властей Украины
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале прокомментировал новые обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в адрес главы республики Рамзана Кадырова.

Служба безопасности Украины накануне объявила о подозрении Кадырову по статье, связанной с военными преступлениями. В СБУ утверждают, что высказывания лидера Чечни якобы нарушают законы и обычаи ведения войны, закрепленные в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС).

По словам Дудаева, Кадыров и его роль в специальной военной операции (СВО) являются «костью в горле» для властей Украины.

«Это вас сильно нервирует, из-за этого вас бросает в дрожь, это не устраивает вас, это все и так ясно. Но главное хочу сказать, что Кадыров — это тот человек, который всегда отличался следующим: он всегда держал слово и обещания, данные им, даже своим врагам, даже террористам и экстремистам», — заявил министр.

Он отметил, что глава Чечни никогда не совершал преступления против Украины и ее граждан, всегда помогал «словом и делом» жителям этой страны.

В августе 2022 года Служба безопасности Украины также заявила о предъявлении обвинений в «военных преступлениях» Кадырову и его помощникам. Как утверждали в СБУ, против Кадырова были собраны «безоговорочные доказательства военных преступлений», к которым причастен сам глава Чечни, а также его бывший помощник, а ныне советник главы МЧС России Даниил Мартынов и командир тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона «Юг» Хусейн Межидов, участвовавших в спецоперации на Украине.

Ранее в Госдуме посоветовали Украине не провоцировать Кадырова.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами