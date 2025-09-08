На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии поспорили о гарантиях безопасности Украине

Вадефуль: если агрессию России не остановить, она направит ее против Германии
true
true
true
close
Nadja Wohlleben/Reuters

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль развеял сомнения о том, что Германия якобы не будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после завершения конфликта. Об этом сообщает телеканал n-tv.

«Конечно, Германия внесет свой вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины», – заявил Вадефуль, не уточнив, о каком вкладе идет речь.

Так он ответил лидеру Христианско-социального союза (ХСС) Маркусу Зёдеру, который выступил против отправки немецких военнослужащих на Украину. В частности, Зёдер заявил, что «трудно представить», как можно разместить контингент НАТО на территории республики, ведь Россия будет против.

Вадефуль в ответ заявил, что Москва якобы будет продолжать агрессивную политику. И если не остановить РФ, то она направит ее против Германии, утверждает глава МИД ФРГ.

5 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Кремль будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

После этого итальянская газета L'Antidiplomatico написала о том, что российский лидер одним своим заявлением сорвал планы «коалиции желающих» по размещению военных стран НАТО на Украине.

Ранее профессор указал на осознание Украиной и союзниками бессмысленности борьбы с Россией.

