В Кремле отметили неэффективность антироссийских санкций

Песков назвал санкции Запада против РФ бесполезным способом оказать давление
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Западные санкции оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию. Об этом журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом, наверное, можно сказать одно, что вот это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние, можно сказать, уже почти четыре года, никакого эффекта не возымели. Они оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления», — сказал он.

Песков добавил, что Россия продолжит идти по пути достижения своих целей.

Накануне президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко «второму этапу» антироссийских санкций.

До этого западные СМИ сообщили, что Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых санкций против России, несмотря на существующую договоренность с Европой. По данным CNN, глава Белого дома опасается, что рестрикции могут привести к срыву процесса мирного урегулирования. Кроме того, Трамп не хочет портить свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас оба лидера согласны, что главная помеха на пути к миру на Украине — это позиция стран ЕС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава минфина США заявил о готовности усилить санкционное давление на Россию.

