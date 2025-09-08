Песков заявил о намерении РФ продолжить сотрудничество с США по мирному диалогу

Российские власти планируют продолжить сотрудничать с Соединенными Штатами по мирным инициативам. Об этом в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы намерены продолжать двигаться в русле миротворческих усилий, которые тратят Соединенные Штаты Америки, президент Трамп лично. Мы приветствуем эти усилия и мы надеемся, что эти усилия будут дальше прикладываться в конструктивном русле», — сказал представитель Кремля.

В августе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Ранее Лавров рассказал о признании в США первопричин украинского кризиса.