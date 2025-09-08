На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров заявил о нежелании России «строить Берлинские стены»

Лавров: Россия не хочет выстраивать стены и готова к диалогу
Россия не хочет выстраивать никаких стен и готова к диалогу со всеми, но диалог должен быть равноправным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско–преподавательским составом МГИМО.

«Это в западном стиле было — выстраивать Берлинские стены. […] Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному», — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия готова к диалогу со всеми, но на равноправной, взаимоуважительной основе.

«У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. Мы никого не собираемся игнорировать», — сказал глава МИДа.

Лавров отметил, когда западные партнеры Москвы одумаются и захотят прийти обратно в Россию и снова здесь работать, их не будут отталкивать.

«Мы не будем их отталкивать, но посмотрим на каких условиях можно их принять, чтобы не создавать риски для ключевых сфер нашей экономики, от которых зависит безопасность страны, наше экономическое и социальное благополучие», — добавил он.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2025 5 сентября, также заявил, что многие европейские компании уходили из страны, терпя убытки, и теперь хотят вернуться обратно.

Ранее Лавров заявил о стремлении представителей Запада уничтожить Россию.

