МИД РФ оценил влияние денонсации Европейской конвенции против пыток на россиян

МИД РФ: денонсация Европейской конвенции против пыток не несет ущерба россиянам
Максим Блинов/РИА Новости

Денонсация Европейской конвенции по предупреждению пыток не несет никакого ущерба российским гражданам. Об этом во время брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Россия, напомню, остается приверженной своим международным обязательствам в области прав человека, а Совет Европы не является единственным звеном в комплексе международных усилий по всеобъемлющему запрещению пыток», — подчеркнула дипломат.

25 августа кабинет министров РФ направил президенту Владимиру Путину на рассмотрение инициативу о денонсации Европейской конвенции 1987 года по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Россия присоединилась к этой конвенции, находясь в составе Совета Европы. В соответствии с документом, именно Совет Европы функционировал в качестве надзорного комитета.

Комментируя ситуацию, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности Андрей Луговой заявил, что предложение правительства денонсировать Европейскую конвенцию против пыток во многом носит «технический характер». Причина заключается в том, что Россия вышла из Совета Европы после начала специальной военной операции на Украине, пояснил парламентарий в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации.

