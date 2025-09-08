Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC посетовал, что «некоторые партнеры» Киева продолжают покупать у России нефть и газ.

По его словам, все понимают, что необходимо оказать «дополнительное давление» на президента России Владимира Путина.

«Нам необходимо давление со стороны Соединенных Штатов. И я сказал, что, по моему мнению, президент Трамп прав насчет европейцев — я очень благодарен всем партнерам. Но некоторые из них, я имею в виду, продолжают покупать нефть и российский газ. И это несправедливо… Поэтому мы должны прекратить любые закупки энергоносителей у России», — сказал он.

5 сентября еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен заявил о намерении заключить соглашение о полном прекращении импорта энергоресурсов из России во время председательства Дании в ЕС. Он подчеркнул стремление Европейской комиссии (ЕК) к полной изоляции европейского сообщества от российских углеводородов, чтобы «ни одна молекула» не попала на его территорию.

2 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что его страна намерена выступить против плана ЕК, который предусматривает полный отказ от импорта российского ископаемого топлива к 2027 году.

