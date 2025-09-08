На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Соратник Фицо сравнил Украину с ХАМАС

Вице-спикер парламента Словакии Гашпар сравнил Украину с ХАМАС
true
true
true
close
Hatem Khaled/Reuters

Вице-спикер парламента Словакии и зампред правящей партии Роберта Фицо Smer Тибор Гашпар сравнил Украину с ХАМАС. Об этом сообщает издание Aktuality, со ссылкой на дискуссионную телепередачу «Маркиза», где Гашпар вел дискуссию с представителем оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михалом Шимечекой.

В ходе дебатов Гашпар заявил, что вместе с премьером Робертом Фицо считает начало конфликта на Украине нарушением международного права, однако это была «спровоцированная агрессия» со стороны Украины.

Также политик сравнил Украину с ХАМАС и его нападением на Израиль, которое произошло 7 октября 2023 года.

«Это такой же спровоцированный конфликт, как когда террористы из Палестины [ХАМАС] напали на Израиль. Война развивалась абсолютно таким же образом», — заявил Гашпар.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру вредят его стране. Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь пообещал продолжить атаковать нефтяные объекты на территории РФ. Он также подчеркнул, что Украина готова поставлять Словакии энергоресурсы, но только не российский газ и не российскую нефть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Стармер рассказал о «нерушимом обещании» Украине.

