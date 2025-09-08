Кадыров заявил об отсутствии у Трампа решения по Украине, которое устроит Россию

Кадыров считает, что у Трампа нет решения по Украине, которое устроит Россию

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил мнение, что у президента США Дональда Трампа отсутствует какое-то решение, которое устроило бы Россию. Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА Новости.

«Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию. При западной поддержке вооружением Украина разрушила наши города и регионы, много мирных жителей отдали свои жизни», — сказал лидер Чечни в ответ на вопрос агентства о том, верит ли он в успех переговоров с Соединенными Штатами по Украине.

7 сентября Трамп выразил недовольство ситуацией вокруг Украины. Глава Белого дома отметил, что не в восторге от происходящего, но уверен в разрешении конфликта.

В тот же день Кадыров заявил, что для достижения мира Украина должна стать округом или регионом России. По словам главы Чечни, он не поддерживает остановку боевых действий, так как в данный момент РФ это не выгодно.

