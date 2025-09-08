В Стамбуле начались массовые протесты

В Стамбуле начались массовые акции протеста, которые переросли в стычки сотрудников полиции и митингующих. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Протесты возникли из-за недовольства сторонников оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) политикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Накануне власти Стамбула запретили проведение митингов и демонстраций в шести районах города, в том числе центральных, решение будет действовать более трех суток. В заявлении властей отмечается, что запрет вводится с 20:00 (мск) 7 сентября до 23:59 среды, 10 сентября. Он будет действовать в районах Бешикташ, Бейоглу, Эйюпсултан, Кягытхане, Сарыер и Шишли.

НРП призвала сторонников провести акцию протеста у здания стамбульского филиала партии в ночь на 8 сентября.

2 сентября суд в Стамбуле постановил признать недействительными результаты конгресса стамбульского отделения Народно-республиканской партии, проведенного осенью 2023 года, в качестве меры предосторожности руководитель отделения Озгюр Челик и другие члены руководства отстранены от должности.

Ранее Эрдоган призвал оппозицию «не играть на нервах» турок.