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Эрдоган призвал оппозицию «не играть на нервах» турок

Эрдоган потребовал от оппозиции не нарушать покой граждан Турции провокациями
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AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал оппозицию прекратить «играть на нервах» граждан. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 24 марта, глава государства принял участие в заседании правительства республики. После завершения встречи он выступил с обращением к нации.

«Я уже несколько раз призывал вас (оппозицию. — «Газета.Ru») прекратить нарушать покой наших граждан провокациями. Если у вас хватит смелости, отчитайтесь за коррупцию, воровство, полученные взятки, совершенные нарушения. Если вы ручаетесь за обвинения в текущем расследовании и за арестованных людей, выйдите и скажите об этом открыто», — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, если оппозиция не планирует делать ничего из перечисленного, то ей стоит отказаться от «игры на нервах» народа. В то же время глава государства потребовал от оппозиционных политиков перестать «натравливать» сотрудников правоохранительных органов на «маргинальные левые организации».

19 марта полицейские задержали мэра города Стамбула, одного из лидеров оппозиционной «Республиканской народной партии» Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и связях с террористами. Политик отверг все обвинения, однако спустя несколько дней суд арестовал главу населенного пункта.

На фоне произошедшего в Турции начались массовые акции протеста. Министр внутренних дел страны Али Ерликая рассказал, что к 24 марта число задержанных участников демонстраций превысило 1000 человек.

Ранее Имамоглу получил многомиллионную поддержку на праймериз оппозиции по утверждению кандидата на досрочных президентских выборах.

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