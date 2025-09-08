Зеленский обиделся на Трампа из-за саммита на Аляске

Зеленский признался, что обиделся на Трампа из-за отсутствия Украины на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обиду на президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения на саммит с лидером России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом он заявил в интервью ABC.

Украинский лидер отметил, что считает это решение ошибкой, поскольку оно могло быть выгодно российскому президенту.

«Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел», — сказал Зеленский.

В августе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Ранее Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным.