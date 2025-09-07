На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава РФПИ объяснил нападки глобалистов на Россию

Дмитриев: нападки глобалистов на РФ связаны с ее богатейшими запасами ресурсов
Александр Вильф/РИА Новости

Нападки глобалистов на Россию связаны с ее богатейшими запасами природных ресурсов. Такое мнение выразил на своей странице в соцсети X глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Россия занимает первое место в мире по запасам природных ресурсов, оцениваемым в $75 трлн. Именно поэтому она постоянно подвергается нападкам со стороны глобалистов и «глубинного государства»», — подчеркнул он.

По словам Дмитриева, Россия уже установила и будет устанавливать новые партнерские отношения с ведущими странами для совместной разработки ресурсов.

До этого президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума заявил, что текущих запасов угля России хватит на тысячу лет.

Однако он отметил, что в сфере энергетики есть много вопросов, которые требуют внимания. В частности, намечается дефицит газа. В связи с чем глава государства потребовал более эффективно использовать уголь в энергетике.

Ранее стало известно, на сколько в России хватит запасов нефти.

