Раскрыто условие Трампа по введению санкций против России

Дубинский: США введут санкции против РФ, если ЕС откажется от российской нефти
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Соединенные Штаты введут санкции против России, если Европа окончательно откажется от покупки российской нефти, но такой шаг со стороны Брюсселя невозможен. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Трампа прекратить закупки российской нефти и (!) продукции из нее - для ЕС невыполнимы. А именно это, по сути, и является теперь условиям Трампа по присоединению США к санкциям против РФ», — подчеркнул он.

У европейских лидеров, отметил украинский парламентарий, не получилось «купить» Трампа «папочкой». В итоге требования Европы оплатить конфликт за счет США отвергнуты, подытожил Дубинский.

Кроме того, Трамп может ввести повышенные пошлины против стран Евросоюза, что обвалит экономику ЕС и приведет к укреплению политических позиций правых в регионе, считает депутат.

5 сентября газета The Wall Street Journal сообщала, что Трамп не взял на себя конкретных обязательств по дополнительным санкциям против России.

Дубинский состоял во фракции партии «Слуга народа», однако в марте 2021 года был оттуда исключен. Позднее, в ноябре 2023 года, депутата отправили в СИЗО по подозрению в якобы работе на ГРУ.

Ранее эксперт назвал причину, по которой Россия не отвечает зеркально на удары ВСУ.

Переговоры о мире на Украине
