Дубинский: США введут санкции против РФ, если ЕС откажется от российской нефти

Соединенные Штаты введут санкции против России, если Европа окончательно откажется от покупки российской нефти, но такой шаг со стороны Брюсселя невозможен. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Трампа прекратить закупки российской нефти и (!) продукции из нее - для ЕС невыполнимы. А именно это, по сути, и является теперь условиям Трампа по присоединению США к санкциям против РФ», — подчеркнул он.

У европейских лидеров, отметил украинский парламентарий, не получилось «купить» Трампа «папочкой». В итоге требования Европы оплатить конфликт за счет США отвергнуты, подытожил Дубинский.

Кроме того, Трамп может ввести повышенные пошлины против стран Евросоюза, что обвалит экономику ЕС и приведет к укреплению политических позиций правых в регионе, считает депутат.

5 сентября газета The Wall Street Journal сообщала, что Трамп не взял на себя конкретных обязательств по дополнительным санкциям против России.

Дубинский состоял во фракции партии «Слуга народа», однако в марте 2021 года был оттуда исключен. Позднее, в ноябре 2023 года, депутата отправили в СИЗО по подозрению в якобы работе на ГРУ.

