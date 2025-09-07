На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Патрушев раскрыл, кто способен устроить аналогичный подрыву «Северных потоков» теракт

Патрушев: британские диверсанты способны на такой теракт, как подрыв «Севпотоков»
Swedish Coast Guard/AP

У Великобритании есть диверсанты, которые могут устроить теракт, аналогичный подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом газете «Коммерсантъ» заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Помощник главы государства отметил, что подрыв «Северный потоков» был выполнен на «весьма на профессиональном уровне». По его словам, эту задачу могла выполнить высококлассная команда диверсантов, которые имеют большой опыт работы на глубине и в непростых гидрологических условиях Балтийского моря.

«Одна из спецслужб, способная выполнить эту задачу — знаменитая британская Специальная лодочная служба. Это одно из старейших военно-морских диверсионных подразделений, которое заявило о себе во время Второй мировой войны», — сказал Патрушев.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру. Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а президент России Владимир Путин называл версию об украинском следе «чушью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Патрушев раскритиковал версию о подрыве гражданами Украины «Северных потоков».

