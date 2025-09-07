На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрдоган и Песков поговорили по-турецки в Пекине

В сеть попали кадры разговора Пескова и Эрдогана на турецком языке в Пекине
Roman Naumov/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и пресс-секретарь МИД РФ Дмитрий Песков поговорили по-турецки в Пекине. Кадры их диалога опубликовал журналист кремлевского пула Павел Зарубин, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как турецкий лидер подходит к Пескову и интересуется о его делах на турецком языке.

Официальный представитель Кремля в совершенстве владеет турецким языком и около 10 лет проработал в посольстве России в Турции.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил представителям СМИ, что во время контактов с российским коллегой Владимиром Путиным в Китае обсудил с ним саммит с американский лидером Дональдом Трампом на Аляске.

Эрдоган добавил, что было проанализировано, с какими результатами вернулся президент России с саммита и что он думал об этих переговорах.

Эрдоган отметил, что когда турецкая сторона озвучила, что «в Турции может быть предпринята попытка продолжить стамбульский процесс», глава российского государства ответил: «Почему бы и нет?».

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября в Китае. Канцелярия турецкого лидера сообщила, что Анкара и Москва обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине.

Ранее Песков отказался комментировать протесты в Турции.

