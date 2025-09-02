На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрдоган обсудил с Путиным его переговоры на Аляске

Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным его переговоры с Трампом на Аляске
Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил представителям СМИ, что во время контактов с российским коллегой Владимиром Путиным в Китае обсудил с ним саммит с американский лидером Дональдом Трампом на Аляске. Его слова приводит РИА Новости.

«Встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом была очень важной. Мы узнали мнение господина Путина по этим вопросам. Мы также получили возможность вновь оценить результаты саммита на Аляске», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что было проанализировано, с какими результатами вернулся президент России с саммита и что он думал об этих переговорах.

Эрдоган отметил, что когда турецкая сторона озвучила, что «в Турции может быть предпринята попытка продолжить стамбульский процесс», глава российского государства ответил: «Почему бы и нет?».

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября в Китае. Канцелярия турецкого лидера сообщила, что Анкара и Москва обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине.

Ранее Фицо заявил, что встреча Путина и Трампа является большим шагом вперед.

