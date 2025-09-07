На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Словакии охарактеризовал Путина

Фицо после переговоров назвал Путина прагматичным политиком
Владимир Смирнов/РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в комментарии журналисту Павлу Зарубину назвал российского президента Владимира Путина «очень прагматичным политиком».

Такое заявление премьер сделал после их переговоров в КНР.

«С ним (Путиным. — «Газета.Ru») всегда очень интересно обмениваться мнениями», — добавил Фицо.

Президент России Владимир Путин с 31 августа по 3 сентября посетил Китай с четырехдневным визитом. В рамках поездки политик приехал в город Тяньцзинь, где прошли саммиты ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и «ШОС плюс». Затем он отправился в Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и участвовал в торжествах по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Там у Путина прошли двусторонние встречи с другими лидерами, в том числе с Фицо. После Китая президент полетел во Владивосток на Восточный экономический форум.

Ранее в Китае настояли на удалении фрагмента беседы Путина и Си.

