В Китае настояли на удалении фрагмента беседы Путина и Си

Государственное телевидение Китая (CCTV) потребовало удалить видео, на котором президент РФ Владимир Путин беседует с китайским лидером Си Цзиньпином о долголетии. Об этом сообщает Reuters.

Агентство уточнило, что CCTV отозвало законное разрешение на использование кадров. В Reuters поступил письменный запрос от юриста Государственного телевидения Китая. В тексте документа говорилось, что информационное агентство нарушило условия соглашения об использовании, и критиковалось «редакционное отношение» к этому материалу.

3 сентября председатель КНР во время неформальной беседы с президентом России и главой КНДР Ким Чен Ыном высказался о возможности жизни до 150 лет. По словам Си, сейчас люди в 70 лет являются «детьми», в то время как раньше немногие доживали до этого возраста. Путин ответил, что благодаря биотехнологиям и трансплантации органов люди могут жить вечно.

Обмен репликами между лидерами произошел на публике на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где состоялся парад в честь 80-й годовщины разгрома милитаристской Японии и победы над фашизмом во Второй мировой войне.

