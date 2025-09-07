На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин и Си Цзиньпин общались в зоне ожидания для высоких гостей парада

Путин перед началом парада в Пекине общался с Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном перед военным парадом в честь 80-летия победы и окончания Второй мировой войны в Пекине. Соответствующие кадры опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин в Telegram-канале.

Диалог между Путиным и Си состоялся в зоне ожидания для высоких гостей парада, а между лидерами РФ и КНДР перед парадом «на ногах».

Агентство Reuters ранее удалило ролик, на котором председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин обсуждали бессмертие. В агентстве рассказали, что этого потребовало Государственное телевидение Китая. В документе говорилось, что «редакторская правка привела к явному искажению фактов».

Видео 3 сентября опубликовали западные СМИ. Беседу двух лидеров было слышно плохо, однако, по словам переводчика, журналисты узнали, что Путин и Си разговаривали о пересадке органов и жизни до 150 лет.

Ранее союз РФ, КНР и КНДР назвали угрозой НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами