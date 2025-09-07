Путин и Си Цзиньпин общались в зоне ожидания для высоких гостей парада

Путин перед началом парада в Пекине общался с Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном перед военным парадом в честь 80-летия победы и окончания Второй мировой войны в Пекине. Соответствующие кадры опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин в Telegram-канале.

Диалог между Путиным и Си состоялся в зоне ожидания для высоких гостей парада, а между лидерами РФ и КНДР перед парадом «на ногах».

Агентство Reuters ранее удалило ролик, на котором председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин обсуждали бессмертие. В агентстве рассказали, что этого потребовало Государственное телевидение Китая. В документе говорилось, что «редакторская правка привела к явному искажению фактов».

Видео 3 сентября опубликовали западные СМИ. Беседу двух лидеров было слышно плохо, однако, по словам переводчика, журналисты узнали, что Путин и Си разговаривали о пересадке органов и жизни до 150 лет.

Ранее союз РФ, КНР и КНДР назвали угрозой НАТО.