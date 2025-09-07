На Западе назвали союз РФ, КНР и КНДР угрозой НАТО

Россия, Китай и КНДР формируют новый стратегический альянс, который может поставить под угрозу военную промышленность стран НАТО. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

«Вашингтон и не думал, что союз Москвы, Пекина и Пхеньяна достигнет такой мощи», — говорится в публикации.

Отмечается, что союз РФ, КНР и КНРД демонстрирует, насколько бессильны старые методики давления Запада. В материале NYT также подчеркнули, что в случае регионального конфликта страны смогут быстро оказать друг другу военную поддержку, что создает дополнительные риски для НАТО.

3 сентября завершился четырехдневный визит президента РФ Владимира Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

В частности, 1 сентября на полях саммита ШОС Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 2 сентября глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а 3 сентября у Путина прошли переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Путин назвал недопустимым тон Запада.