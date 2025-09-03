Путин впервые услышал о фильме «Кремлевский волшебник», где его сыграл Джуд Лоу

Президент РФ Владимир Путин пока не смотрел фильм «Кремлевский волшебник», где его сыграл британский актер Джуд Лоу. Его слова приводит РИА Новости.
«Нет, я не видел этого фильма. Даже в первый раз об этом слышу. Я не могу ничего прокомментировать, потому что не знаю», — сказал он на пресс-конференции в Пекине.
«Кремлевского волшебника» сняли по одноименной художественной книге Джулиано да Эмполи. За экранизацию взялся французский режиссер и сценарист Оливье Ассайас («Ирмы Веп», «Зильс Мария», «Персональный покупатель»). Сюжет разворачивается в 1990-х, когда политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) становится советником будущего президента России. В картине также снялись Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.
28 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не посмотрели фильм «Кремлевский волшебник». Песков заявлял, что создатели ленты не обращались в Кремль за консультациями. «Кремлевского волшебника» снимают по одноименной художественной книге Джулиано да Эмполи.
