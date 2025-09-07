На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле объяснили, почему Путина не интересуют фильмы и книги о себе

Песков: Путин не хочет тратить время на фильмы и книги о себе
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин не смотрит фильмы и не читает книги о себе, заявил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков на ВЭФ.

Представитель Кремля пояснил, что глава государства «просто на это не хочет терять время». Предпочтение лидер отдает историческим документальным фильмам и сериалам, которые смотрит в дороге.

На этой неделе Путин рассказал, что не видел фильм «Кремлевский волшебник», где его сыграл британский актер Джуд Лоу. Политик признался, что услышал об этой ленте впервые. В конце августа Песков сообщил, что в Кремле пока не посмотрели картину. По словам пресс-секретаря, создатели «Кремлевского волшебника» не обращались за консультациями.

«Кремлевского волшебника» сняли по одноименной художественной книге Джулиано да Эмполи. За экранизацию отвечал французский режиссер и сценарист Оливье Ассайас («Ирмы Веп», «Зильс Мария», «Персональный покупатель»). Сюжет разворачивается в 1990-х, когда политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) становится советником будущего президента России. В картине также снялись Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

Ранее «Газета.Ru» писала, чего ждать от «Кремлевского волшебника».

