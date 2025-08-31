На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Джуд Лоу рассказал о подготовке к роли Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

Джуд Лоу освоил основы дзюдо, чтобы вжиться в роль Путина
true
true
true
close
X/Variety

Актер Джуд Лоу рассказал о подготовке к роли президента России Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Я учился дзюдо, поэтому извлек из этого свой собственный позитив», — ответил актер на вопрос журналистов о том, вынес ли Лоу какие-либо положительные стороны во время подготовки к роли.

Он также рассказал, что «забрался в кроличью нору», когда просматривал архивные кадры с президентом РФ. По мнению актера, играя Путина, «хитрая сторона» заключалась в том, что «публичное лицо, которое мы видим, выдает очень мало».

31 августа на экран выходит «Кремлевский волшебник» — политический триллер французского режиссера Оливье Ассаяса, снятый по одноименному бестселлеру о взлете карьеры Владимира Путина. Почему картина еще до премьеры наделала шума и что о ней известно — разобралась «Газета.Ru».

Ранее Песков оценил выбор Джуда Лоу на роль Путина в новом фильме.

