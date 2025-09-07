Немецкий политик Петерсен: в данный момент Германия не может защитить и саму себя

В данный момент Германия не может защитить и саму себя, не говоря уже о создании модели гарантий безопасности для Украины. Об этом РИА Новости заявила экс-депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен.

«Армия, чей бюджет с каждым годом сокращался, не давая возможности для качественного обучения и подготовки кадров, больше опасна внутри страны во время учений, чем для врагов извне», — заявила Петерсен.

Она считает, что на сегодняшний день военная подготовка ФРГ может вызывать лишь смех у потенциального противника. Германии нужно провести ряд реформ, чтобы защитить свой суверенитет, констатировала политик.

3 сентября канцлер Фридрих Мерц в интервью заявил, что не верит заявлениям президента РФ Владимира Путина о стремлении России к миру. В связи с этим он предложил «экономически истощить» РФ, чтобы она не смогла «поддерживать свою военную экономику» и продолжать конфликт.

Ранее в Германии рассказали о дискуссии об отправке войск на Украину «не с того конца».