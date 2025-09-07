На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии рассказали о дискуссии об отправке войск на Украину «не с того конца»

Депутат Хофрайтер: дискуссия об отправке войск на Украину ведется не с того конца
Mindaugas Kulbis/AP

Депутат бундестага от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер заявил, что дискуссия об отправке войск на территорию Украины «ведется не с того конца». Его слова приводит газета Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Парламентарий указал, что, когда прекращение огня будет достигнуто, что действительно понадобятся «надежные гарантии безопасности с участием немецких войск».

«Но на Украине говорят: если и будет надежное прекращение огня с Россией, то только тогда, когда Россия станет слишком слабой. И тогда она будет слишком слаба, чтобы атаковать западные охранные войска. Дискуссия ведется не с того конца», — сказал Хофрайтер.

До этого журнал Der Spiegel писал, что в дискуссиях о гарантиях безопасности Украине Германия склоняется к тому, чтобы после мирного соглашения внести вклад в усиление ПВО республики и возможностей ВСУ, но избегает обещаний по отправке войск. Среди других гарантий безопасности от Германии: помощь в обучении военных и углубление сотрудничества в сфере ВПК.

Ранее в ФРГ оценили высказывания Мерца в адрес России.

