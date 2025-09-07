В Кремле отметили поддержку зарубежных лидеров в диалоге Путина и Трампа

Песков: все собеседники Путина в мире приветствуют его диалог с Трампом

Собеседники президента РФ Владимира Путина из числа зарубежных лидеров приветствуют его диалог с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в интервью ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Поддержка здесь абсолютно полная, но, конечно, разговор предстоит еще достаточно сложный», — сказал он.

По словам Пескова, лидеры зарубежных стран поддерживают усилия, которые предпринимаются по поискам мирного урегулирования конфликта на Украине.

В августе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Ранее СМИ сообщили, что Путин после встречи с Трампом «освободился от дипломатической изоляции».