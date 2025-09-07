Посол предупредил, чем обернется передача ракет Taurus ВСУ для Германии

Потенциальная передача Украине дальнобойных ракет Taurus со стороны Германии приведет к «новому качеству» отношений Москвы и Берлина. С таким предупреждением выступил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев в интервью ТАСС.

«Если такие поставки дальнобойного оружия будут осуществлены, это будет новое качество наших двусторонних отношений, и об этом не могут не знать в Германии», — заявил Нечаев.

Он подчеркнул, что солдаты ВСУ не могут управлять соответствующим оружием и, вероятно, это придется делать немецким военным. А это уже «совсем другой подход», отметил посол.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Дипломат указал, что власти ФРГ пока избегают конкретных ответов по этому вопросу, и готовности к поставкам «пока не наблюдается». Президент Владимир Путин предупреждал, что передача дальнобойного оружия не способствует урегулированию конфликта, напомнил Нечаев.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что агрессивная риторика канцлера ФРГ Фридриха Мерца в адрес России связана с желанием показать полную поддержку Киеву, отношения Москвы и Берлина не были хуже за последние 80 лет.

Ранее в Германии рассказали о дискуссии об отправке войск на Украину «не с того конца».