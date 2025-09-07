На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посол предупредил, чем обернется передача ракет Taurus ВСУ для Германии

Посол в ФРГ Нечаев: поставки Taurus ВСУ изменят отношения России и Германии
true
true
true
close
Global Look Press

Потенциальная передача Украине дальнобойных ракет Taurus со стороны Германии приведет к «новому качеству» отношений Москвы и Берлина. С таким предупреждением выступил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев в интервью ТАСС.

«Если такие поставки дальнобойного оружия будут осуществлены, это будет новое качество наших двусторонних отношений, и об этом не могут не знать в Германии», — заявил Нечаев.

Он подчеркнул, что солдаты ВСУ не могут управлять соответствующим оружием и, вероятно, это придется делать немецким военным. А это уже «совсем другой подход», отметил посол.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Дипломат указал, что власти ФРГ пока избегают конкретных ответов по этому вопросу, и готовности к поставкам «пока не наблюдается». Президент Владимир Путин предупреждал, что передача дальнобойного оружия не способствует урегулированию конфликта, напомнил Нечаев.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что агрессивная риторика канцлера ФРГ Фридриха Мерца в адрес России связана с желанием показать полную поддержку Киеву, отношения Москвы и Берлина не были хуже за последние 80 лет.

Ранее в Германии рассказали о дискуссии об отправке войск на Украину «не с того конца».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами