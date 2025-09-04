На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ФРГ оценили высказывания Мерца в адрес России: «Двери для сотрудничества закрыты»

Политолог Рар: отношения ФРГ и России за 80 лет не были столь плохими, как сейчас
true
true
true
close
Friedrich Merz/Reuters

Агрессивная риторика канцлера ФРГ Фридриха Мерца в адрес России связана с желанием показать полную поддержку Киеву, отношения Москвы и Берлина не были хуже за последние 80 лет. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил немецкий политолог Александр Рар.

«Отношения между Германией и Россией за 80 лет не были такими плохими, как сегодня», — констатировал Рар.

Он объяснил последние высказывания Мерца в адрес России желанием показать полнейшую солидарность с Украиной. Кроме того, Мерц дает понять, что при его правительстве двери для сотрудничества с Москвой закрыты, указал политолог.

3 сентября Мерц в интервью заявил, что не верит заявлениям президента РФ Владимира Путина о стремлении России к миру. В связи с эти он предложил «экономически истощить» РФ, чтобы она не смогла «поддерживать свою военную экономику» и продолжать конфликт.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мнение канцлера ФРГ вряд ли можно принимать во внимание после таких слов в адрес Владимира Путина и России.

Ранее в СВР заявили о недоумении Европы из-за антироссийской риторики Мерца.

