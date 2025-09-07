На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вэнс назвал Трампа «человеком без выключателя»

Вице-президент США Вэнс описал Трампа как человека без выключателя
true
true
true
close
Jessica Koscielniak/Reuters

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс описал американского лидера Дональда Трампа как энергичного человека «без выключателя» и отказался уточнять, будет ли выдвигаться на выборы главы государства в 2028 году. Его слова приводит Fox News.

«Что я понял, работая с ним каждый день: у него нет выключателя. Иногда президент звонит вам в 00.30 или в два часа ночи, а потом звонит в шесть утра по совершенно другой теме». Это как: «Господин президент, вы спали прошлой ночью?», — сказал Вэнс.

Отвечая на вопрос о выдвижении на предстоящих президентских выборах, он заявил, что хотел бы сосредоточиться на текущей работе. В случае успеха на промежуточных выборах можно будет говорить о политике 2027 года, указал вице-президент США. По его мнению, американцы устали от тех, кто готов баллотироваться, пробыв на текущем посту всего семь месяцев.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта поможет ему попасть в рай. Трамп рассказал, что надеется попасть в рай, хотя он «не очень хорошо справляется» с тем, чтобы обеспечить себе место на небесах.

Ранее Борис Джонсон разочаровался в Трампе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами