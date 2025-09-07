Вэнс назвал Трампа «человеком без выключателя»

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс описал американского лидера Дональда Трампа как энергичного человека «без выключателя» и отказался уточнять, будет ли выдвигаться на выборы главы государства в 2028 году. Его слова приводит Fox News.

«Что я понял, работая с ним каждый день: у него нет выключателя. Иногда президент звонит вам в 00.30 или в два часа ночи, а потом звонит в шесть утра по совершенно другой теме». Это как: «Господин президент, вы спали прошлой ночью?», — сказал Вэнс.

Отвечая на вопрос о выдвижении на предстоящих президентских выборах, он заявил, что хотел бы сосредоточиться на текущей работе. В случае успеха на промежуточных выборах можно будет говорить о политике 2027 года, указал вице-президент США. По его мнению, американцы устали от тех, кто готов баллотироваться, пробыв на текущем посту всего семь месяцев.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта поможет ему попасть в рай. Трамп рассказал, что надеется попасть в рай, хотя он «не очень хорошо справляется» с тем, чтобы обеспечить себе место на небесах.

