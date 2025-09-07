В Германии рассказали, чем может обернуться для Зеленского приезд в Москву

Возможная встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве даст преимущество России. Об этом пишет немецкий журнал Handelsblatt.

«Переговоры в Москве еще больше укрепят переговорные позиции Кремля», — говорится в материале.

В то же время издание отмечает, что готовность провести встречу лидеров уже выразили семь стран: Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

5 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

Зеленский заявил, что предложение российской стороны провести его встречу с Путиным в Москве говорит о нежелании РФ проводить такую встречу. Таким образом он дал понять, что не планирует приезжать в Россию.

Ранее Зеленский пригласил Путина в Киев.