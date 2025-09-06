Глава МИД Ирана рассказал о диалоге с США по ядерному досье

Арагчи: Иран продолжает диалог с США по ядерному досье через посредников

Тегеран и Вашингтон продолжают через посредников обмениваться сообщениями по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы, заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Он подчеркнул, что Тегеран будет в полной готовности, когда Вашингтон будет готов вести переговоры на основе взаимного уважения.

«Необходимо соблюдать наши права и уважать наши интересы», — заявил министр.

28 августа заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади заявил, что в случае запуска механизма, возобновляющего действие санкций ООН в отношении Ирана, со стороны стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) Тегеран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ.

13 августа сообщалось, что Великобритания, Германия и Франция направили в ООН письмо, где говорится об их готовности инициировать введение новых санкций в отношении Ирана, если Тегеран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы.

Ранее Рубио заявил о готовности США к прямому диалогу с Ираном.