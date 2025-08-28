Рубио заявил о готовности США к прямому диалогу с Ираном

Рубио: США готовы к прямому диалогу с Ираном по его ядерному досье

США готовы к прямому диалогу с Ираном, чтобы урегулировать разногласия по его ядерному досье. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.

«Соединенные Штаты по-прежнему готовы к прямому взаимодействию с Ираном в целях достижения мирного и прочного урегулирования иранской ядерной проблемы», — сказал он.

Рубио призвал лидеров Ирана «предпринять необходимые шаги, чтобы гарантировать, что их страна никогда не получит ядерное оружие, встать на путь мира и способствовать процветанию иранского народа».

26 августа глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов восстановить непрямой диалог с Вашингтоном по ядерной программе, если будет уверен, что атаки на исламскую республику не повторятся.

В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран решит построить новые ядерные объекты, то они тоже будут разрушены. В Иране тем временем допустили выход из договора о нераспространении ядерного оружия и начало работ по обогащению урана выше 60%. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран поблагодарил Россию за позицию по вопросу права Тегерана на обогащение урана.