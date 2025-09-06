На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фицо рассказал Зеленскому о заинтересованности России во встрече

Фицо рассказал Зеленскому, что Россия заинтересована во встрече
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече в Ужгороде, что в Пекине увидел заинтересованность России во встрече. Об этом пишет РИА Новости.

«Важно было сказать на встрече с президентом Зеленским, что там (в России — прим. ред.) есть заинтересованность во встрече», — сказал Фицо.

По его словам, во время их беседы с Владимиром Путиным, которая состоялась 2 сентября в Пекине, президент РФ допустил возможность встречи с Зеленским и не в Москве.

5 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

Зеленский ответил, что не может приехать в Москву на переговоры с Путиным, назвав это предложение неприемлемым. Вместо этого, по словам украинского лидера, Путин «может приехать в Киев». Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что президент РФ не поедет в украинскую столицу, так как «Украина — проигравшая сторона». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Арестович сообщил об «уникальном шансе» для Зеленского, если тот поедет в Москву.

