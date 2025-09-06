На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Делает все, чтобы продолжалась война»: в Госдуме объяснили отказ Зеленского ехать в Москву

Депутат Журавлев: Зеленский не хочет мира, иначе бы поехал на край света
Gleb Garanich/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина посетить Москву для проведения двусторонней встречи, так как ему «не нужен мир». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Это еще раз наглядно демонстрирует, что никакой мир Зеленскому не нужен, скорее, наоборот, он делает все возможное, чтобы продолжалась война. Будь иначе, помчался бы хоть на край света, если б ему представился хоть один шанс сохранить свою страну. Тем более, что в Москве, если уж Путин дает гарантии безопасности, с ним бы точно ничего не случилось. И это была реальная возможность договориться, которую Зеленский сознательно отверг», — сказал он.

По мнению Журавлева, Россия находится в более выигрышном положении, чем Украина.

«И если нашему врагу мир не нужен, то и мы продолжим свои аргументы показывать на поле боя — там наше наступление уже полгода вполне успешно продвигается, уменьшая ту часть страны, что все еще подконтрольна Зеленскому», — сказал он.

До этого, после завершения в Пекине саммита Шанхайской организации сотрудничества, Путин не исключил возможность встречи с Зеленским. Президент РФ назвал его «главой администрации Украины» и пригласил в Москву для возможных переговоров. Президент России отметил, что видит «свет в конце тоннеля» по урегулированию украинского кризиса.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига отверг предложение о встрече двух лидеров. Затем Зеленский сообщил, что «не может поехать в Москву», пока Украина подвергается «ежедневным атакам».

