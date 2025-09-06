На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путину вручили подарок от детдомовцев

Воспитанники детского дома «Иволга» в Самаре подарили картину Путину
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал в своем Telegram-канале, что передал президенту России Владимиру Путину картину воспитанников детского дома «Иволга».

«Мы знаем, что живем в самой лучшей стране! Каждый день мы чувствуем заботу и поддержку. <..> Вырастем – будем Вам помогать», — говорилось в письме, приложенном детьми к подарку.

Также Путину показали видео, на котором дети создают картину, украшая ее бисером. Дети подарили Путину картину птицы, склонившейся над гнездом с птенцами.

5 сентября Путин посетил Самарскую область, где провел совещание по вопросам развития двигателестроения.

До этого дети из многодетной семьи Беляевых исполнили для президента музыкальное произведение. По завершении композиции Путин сказал: «‎Браво! Спасибо большое». Он также пожелал детям творческих успехов и счастья.

Ранее Путин дал поручение организовать обучение детей мигрантов русскому языку.

