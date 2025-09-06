МИД Польши призвал граждан покинуть территорию Белоруссии

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вронский обратился к находящимся в Белоруссии согражданам, призвав их немедленно покинуть эту республику. Его слова передает радиостанция RMF24.

«Это (Белоруссия. — «Газета.Ru») не демократическая страна и не дружественная Польше. Я бы хотел, чтобы эти предупреждения были восприняты как можно более серьезно», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что эвакуация польских граждан из Белоруссии в случае ухудшения ситуации будет либо затруднена, либо невозможна.

4 сентября сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали гражданина Польши Гжегожа Гавела по подозрению в шпионаже. Мужчину взяли под стражу в городе Лепель в Витебской области, при себе он имел ксерокопию секретного документа по российско-белорусским учениям «Запад-2025».

На следующий день внешнеполитическое ведомство Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши в республике Кшиштофа Ожанну. Дипломату был заявлен решительный протест в связи с совершением польским гражданином акта шпионажа на белорусской территории и вручена соответствующая нота.

Ранее в Польше пригрозили принять особые меры против Белоруссии из-за совместных учений с РФ.