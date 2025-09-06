Украинскую армию «подгоняют» под стандарты НАТО, вводя в строй подразделения, основой которых станут опытные боевики. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Украина видоизменяет свои вооруженные силы, подгоняя их под НАТОвские стандарты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ВСУ проводится ввод 153-го отдельного разведывательно-ударного батальона (ОРУБ) в состав 12-го армейского корпуса.

Ставка, пишут авторы канала, делается на опытные кадры — подразделение комплектуется бывшими военнослужащими ССО, а также добровольческих формирований Украины. Вместе с тем, в батальоне проходят службу наемники из Грузии из числа спецназовцев.

4 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 26 стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, морские или воздушные силы для обеспечения гарантий безопасности Украины.

На следующий день российский лидер Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума и предупредил, что РФ будет считать законными целями любые иностранные военные контингенты на территории Украины.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к возможному появлению западных войск на Украине.