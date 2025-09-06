На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Итальянские журналисты рассказали о сомнениях союзников Украины из-за Путина

L'Antidiplomatico: Путин поставил под сомнение план «коалиции желающих»
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Заявление президента России Владимира Путина о последствиях возможной отправки западных военных на Украину заставило «коалицию желающих» пересмотреть свои первоначальные планы. Об этом пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

Как отмечают журналисты, Путин ясно дал понять, что размещение западных военных в Украине будет расценено Москвой как прямой шаг к ее вступлению в НАТО, что является неприемлемым для России.

«Очевидно, что Брюссель пытается саботировать рабочий процесс, повышая ставки», — пишет L'Antidiplomatico.

5 сентября Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, что Россия будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

До этого австрийская газета Kurier писала, что встреча представителей «коалиции желающих» в Париже показала наличие разногласий среди стран Евросоюза по поводу отправки войск на Украину.

Ранее Зеленский рассказал о главной гарантии безопасности Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами