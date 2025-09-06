Заявление президента России Владимира Путина о последствиях возможной отправки западных военных на Украину заставило «коалицию желающих» пересмотреть свои первоначальные планы. Об этом пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

Как отмечают журналисты, Путин ясно дал понять, что размещение западных военных в Украине будет расценено Москвой как прямой шаг к ее вступлению в НАТО, что является неприемлемым для России.

«Очевидно, что Брюссель пытается саботировать рабочий процесс, повышая ставки», — пишет L'Antidiplomatico.

5 сентября Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, что Россия будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

До этого австрийская газета Kurier писала, что встреча представителей «коалиции желающих» в Париже показала наличие разногласий среди стран Евросоюза по поводу отправки войск на Украину.

