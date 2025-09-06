На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле заявили, что РФ никогда не будет продавать энергоресурсы по невыгодной цене

Песков: Россия никогда не будет продавать энергоресурсы себе в убыток
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что Россия никогда не будет продавать свои энергоресурсы по невыгодным для себя ценам.

«Россия никогда не будет свои энергоресурсы продавать по цене, которая была бы невыгодной для нашей страны», — ответил Песков на вопрос о том, соблюдены ли интересы РФ в соглашении по проекту «Сила Сибири — 2».

2 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания и Китайская национальная газовая корпорация CNPC (КННК) подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток».

Газопровод «Сила Сибири — 2» пройдет с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.

Позже министр энергетики РФ Сергей Цивилев рассказал, что работы по увеличению мощности газопровода «Сила Сибири --2», по которому идут поставки российского газа в Китай, с 38 до 44 млрд кубометров уже начались.

Ранее в США заявили о возможности подрыва в будущем «Силы Сибири— 2».

