США и РФ работают над встречей законодателей обеих стран

Конгресс сообщил об работе над встречей законодателей РФ и США

Соединенные Штаты Америки и Россия работают над встречей законодателей двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис члена палаты представителей США от Республиканской партии Анны Паулины Луны.

«Мы работаем над организацией встречи между членами российского парламента и Конгресса США в нейтральном месте», — говорится в сообщении.

5 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что собирается в ближайшее время поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Накануне специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил во время заседания «коалиции желающих», что Трамп готов поучаствовать в трехсторонней встрече с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

4 сентября Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп заявил о новых «фазах давления» на Россию.