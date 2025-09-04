В МИД рассказали о надеждах по Украине после встречи Путина и Трампа

Галузин: РФ надеется на сохранение позитивной динамики после саммита на Аляске

Россия надеется, что позитивная динамика, которая наметилась после российско-американского саммита на Аляске, будет сохранена. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России», текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат напомнил, что российское руководство неоднократно подчеркивало, что РФ заинтересована в скорейшем урегулировании украинского конфликта, в том числе политико-дипломатическим путем. По его словам, именно этим стремлением и продиктовано возобновление прямых переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, инициированное Москвой.

В этом контексте Россия отмечает посреднические усилия американской стороны и надеется, что позитивная динамика, наметившаяся после встречи в Анкоридже, будет сохранена, добавил Галузин.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Ранее Трамп нашел виновных в отсутствии прогресса по миру на Украине.