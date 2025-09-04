На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД рассказали о надеждах по Украине после встречи Путина и Трампа

Галузин: РФ надеется на сохранение позитивной динамики после саммита на Аляске
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия надеется, что позитивная динамика, которая наметилась после российско-американского саммита на Аляске, будет сохранена. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России», текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат напомнил, что российское руководство неоднократно подчеркивало, что РФ заинтересована в скорейшем урегулировании украинского конфликта, в том числе политико-дипломатическим путем. По его словам, именно этим стремлением и продиктовано возобновление прямых переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, инициированное Москвой.

В этом контексте Россия отмечает посреднические усилия американской стороны и надеется, что позитивная динамика, наметившаяся после встречи в Анкоридже, будет сохранена, добавил Галузин.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Ранее Трамп нашел виновных в отсутствии прогресса по миру на Украине.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами