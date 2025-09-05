Путина назвали главным сторонником прогресса в России

Президент России Владимир Путин оказался главным сторонником прогресса в России. Об этом заявил социолог Илья Ухов, комментируя выступление главы государства на пленарной сессии Восточного экономического форуме.

Крайне важным он назвал смысловой акцент президента о том, что необходима ориентация на прогресс и технологически инновации. По его мнению, во много благодаря личной включенности Путина во все нюансы и тонкости современных технологий, включая искусственный интеллект, в России сформировалась целевая политика государства по поддержке всей сопутствующей ИТ-инфраструктуры и подготовке кадров.

«Ведь что такое технологии ИИ? Минималистичный интерфейс нейросети для пользователя и огромная инженерия, которая стоит за ним в реальности. Это и масштабные дата-центры, к которым нужно подводить буквально мегаватты электрических мощностей, это сложнейшая элементная база, особым образом сконфигурированные процессорные кластеры, это тысячи человеко-часов работы профессиональных программистов и математиков», — добавил социолог.

Ухов подчеркнул, что Путин погружен во всю эту повестку и практически на профессиональном уровне ориентируется в ней. По его словам, глава государства также досконально знает состояние дел в космической сфере, точном машиностроении, сложной химии и в сфере высоких медицинских технологий.

«Путин в истинном смысле слова является прогрессором, двигающим технологические отрасли вперед, главным сторонником прогресса в России. Это огромный актив нашей страны и большая удача, когда государственнический подход и политическая воля сочетаются, как у Путина, с огромными знаниями конкретных решений и особенностей в сфере передовых технологий», — сказал он.

Ранее, выступая на Восточном экономическом форуме, Путин поручил распространить экспериментальный правовой режим в части беспилотных систем на все дальневосточные регионы и расширить его в первую очередь на такие направления, как использование цифровых платформ, искусственный интеллект и оборот данных. Он также заявил, что положительно относится к идее внедрения ИИ для формирования бюджета, и поддержал широкое внедрение технологий ИИ в сферу государственного управления.