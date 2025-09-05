На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев посетил границу с Финляндией

Медведев приехал к пункту пропуска на границе с Финляндией
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил пункт пропуска на границе с Финляндией в городе Светлогорске в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит. Не наше решение. Но посмотрим, что дальше будет происходить», — сказал Медведев.

По его словам, Москва приняла к сведению и учитывает изменившиеся отношения с Хельсинки по причине присоединения Финляндии к НАТО.

Медведев отметил, что Финляндия строит вблизи границ России инфраструктуру, пригодную для размещения военных, и Москва должна реагировать соответствующе: повышать надежность защиты госграницы, устанавливать фортификационные сооружения.

Он также поделился мнением о президенте Финляндии Александре Стуббе, заявив, что тот пытается вмешаться в ситуацию вокруг Украины, так как является «энергичным парнем».

Ранее Медведев пригрозил Австрии ответом на возможное вступление в НАТО.

