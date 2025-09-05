Медведев заявил об усилении военной активности вблизи границ России

Страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи территории России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании после посещения российско-финской границы, пишет РИА Новости.

По его словам, необходимо повысить надежность защиты госграницы, установить фортификационные сооружения.

Медведев отметил, что Россия не может игнорировать вступление Финляндии в НАТО. Нужно изменить военные подходы к обустройству границы и отражению возможных недружественных актов, подчеркнул зампред Совбеза.

5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что его страна «одержала победу» над СССР в 1944 году, показало, что он «слетел с катушек». Она подчеркнула, что слова финского лидера демонстрируют его агрессивное желание милитаризовать регион.

Комментируя слова Стубба, Медведев отметил, что лидер Финляндии дал подсказку президенту Украины Владимиру Зеленскому, как объяснить поражение Киева.

Ранее Медведев назвал одну из причин начала спецоперации на Украине.