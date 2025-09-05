Медведев заявил о строительстве рядом с границей РФ финской военной инфраструктуры

Медведев: Финляндия строит инфраструктуру для военных рядом с границей России

Финляндия строит вблизи границ России инфраструктуру, пригодную для размещения военных. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

«Мы только что были на границе с Финляндией. Там если не военная активность, то вовсю строятся стены, заградительные сооружения и прочее. А такая инфраструктура годится для размещения воинских частей», — сказал он.

Медведев отметил, что Россия не может игнорировать вступление Финляндии в НАТО. Нужно изменить военные подходы к обустройству границы и отражению возможных недружественных актов, подчеркнул зампред Совбеза.

По его словам, необходимо повысить надежность защиты госграницы, установить фортификационные сооружения. Он добавил, что не только Финляндия усиливает военную активность вблизи территории России, но и страны Балтии, Норвегия и Польша.

5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что его страна «одержала победу» над СССР в 1944 году, показало, что он «слетел с катушек». Она подчеркнула, что слова финского лидера демонстрируют его агрессивное желание милитаризовать регион.

Комментируя слова Стубба, Медведев сказал, что лидер Финляндии дал подсказку президенту Украины Владимиру Зеленскому, как объяснить поражение Киева.

Ранее Медведев рассказал, как ему звонил президент Финляндии.