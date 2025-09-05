Делегации Армении и Азербайджана совершили взаимные визиты в рамках встречи по делимитации

Делегации Армении и Азербайджана под руководством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева совершили взаимные визиты на территории двух стран. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Армении.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с делимитацией и разминированием соответствующих участков/отрезков линии границы, а также с восстановлением и строительством необходимых инфраструктур и со сроками их реализации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что руководители делегаций обменялись мнениями по организации следующей встречи комиссий по вопросам делимитации государственной границы.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Документ состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Азербайджана и Армении к миру, но не фиксируют детали договоренностей. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией. Глава Белого дома тогда выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время.

Ранее Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения.