Задержанные в Баку российские журналисты встретились со своими семьями

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева ответила на запрос о состоянии задержанных в Баку российских журналистов. В ответе говорится, что сотрудники российского агентства Sputnik Азербайджан на днях встретились со своими семьями. Об этом сообщает РИА Новости.

«По поручению уполномоченного по правам человека Сабины Алиевой данный вопрос держится в поле зрения представителей Национальной превентивной группы. Эта группа осуществляет прием членов их [задержанных журналистов] семей в аппарате <…>. Очередная их встреча с родными состоялась на днях», — говорится в ответе.

4 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия направила официальный запрос на посещение арестованных российских граждан. Дипломат уточнила, что это будет четвертая по счету встреча журналистов со своими родными с момента ареста.

Захарова также напомнила, что в июле Москва направила в Баку запрос о состоянии здоровья задержанных, и оказании им медицинской помощи. Омбудсмен Азербайджана заявила, что россияне получили всю необходимую медпомощь.

30 июня в Баку азербайджанские силовики ворвались в редакцию «Sputnik-Азербайджан» и задержали семерых сотрудников издания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда призвал Баку к конструктивному диалогу.

1 июля в столице Азербайджана были задержаны еще восемь граждан России. Среди задержанных — IT-специалисты, психолог, турист и студент. Задержанных обвинили в серьезных преступлениях — от транзита наркотиков из Ирана до онлайн-торговли запрещенными веществами и кибермошенничества.

Ранее МИД России призвал Азербайджан освободить задержанных россиян.