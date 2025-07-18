Задержанные в Баку россияне получили необходимую медпомощь

Запросы на получение медицинской помощи от россиян, задержанных в Баку, удовлетворены. Об этом РИА Новости сообщили в аппарате омбудсмена Азербайджана.

«Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов и остальные восемь задержанных в Баку граждан РФ не жаловались на условия содержания», — добавили в аппарате.

После этого представитель омбудсмена сообщил, что арестованным россиянам предоставили возможность встретиться с родными.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

До этого к арестованному в Баку российскому предпринимателю Антону Драчеву не пустили адвоката. Сообщалось, что интересы Драчева будет представлять адвокат из Азербайджана. Его порекомендовали обвиняемому местные знакомые, отметил друг предпринимателя.

Ранее стало известно о встрече задержанных в Баку россиян с их матерями.