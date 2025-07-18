На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задержанные в Баку россияне получили необходимую медпомощь

Омбудсмен Азербайджана: запросы задержанных россиян на медпомощь удовлетворены
true
true
true
close
Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

Запросы на получение медицинской помощи от россиян, задержанных в Баку, удовлетворены. Об этом РИА Новости сообщили в аппарате омбудсмена Азербайджана.

«Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов и остальные восемь задержанных в Баку граждан РФ не жаловались на условия содержания», — добавили в аппарате.

После этого представитель омбудсмена сообщил, что арестованным россиянам предоставили возможность встретиться с родными.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

До этого к арестованному в Баку российскому предпринимателю Антону Драчеву не пустили адвоката. Сообщалось, что интересы Драчева будет представлять адвокат из Азербайджана. Его порекомендовали обвиняемому местные знакомые, отметил друг предпринимателя.

Ранее стало известно о встрече задержанных в Баку россиян с их матерями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами