МИД: Россия направила запрос на посещение россиян, арестованных в Азербайджане

Захарова сообщила, что Баку не ответил на запрос об арестованных россиянах
true
true
true
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия направила запрос на посещение консульскими сотрудниками соотечественников, арестованных в Азербайджане, но ответа пока не получила. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает РИА Новости

«Направлен запрос на четвертую встречу, однако азербайджанская сторона пока не дала на нее свое согласие. Мы исходим из того, что такое согласие будет получено», — сказала дипломат.

Она также рассказала, что в июле был направлен запрос о состоянии здоровья задержанных и оказании им медицинской помощи.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан» и задержали журналистов издания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Баку «эмоциональная» и призвал власти страны к диалогу.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест еще восемь граждан РФ, которых обвинили в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. По данным российских СМИ, среди задержанных IT-специалисты, психолог, турист и студент.

Ранее в России увидели демонстрацию охлаждения отношений в рукопожатии Путина с Алиевым.

